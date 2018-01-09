Умер оперный певец Александр Ведерников
Экс-солист Большого театра, народный артист СССР Александр Ведерников скончался на 91-м году жизни, сообщила пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова.
По ее словам, о кончине Александра Филипповича Ведерникова сообщил его сын, дирижер Александр Александрович Ведерников.
О причинах смерти артиста не сообщается.
Александр Ведерников был солистом Большого театра с 1958 по 1990 годы. С 2008 года занимал должность художественного руководителя театра «Русская опера» в Москве, сообщает ТАСС.
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