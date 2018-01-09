Умер оперный певец Александр Ведерников

Экс-солист Большого театра, народный артист СССР Александр Ведерников скончался на 91-м году жизни, сообщила пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова.

По ее словам, о кончине Александра Филипповича Ведерникова сообщил его сын, дирижер Александр Александрович Ведерников.

О причинах смерти артиста не сообщается.

Александр Ведерников был солистом Большого театра с 1958 по 1990 годы. С 2008 года занимал должность художественного руководителя театра «Русская опера» в Москве, сообщает ТАСС.