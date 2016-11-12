Умер народный артист России Юрий Комиссаров

Умер народный артист РФ Юрий Комиссаров, не дожив до своего 80-летнего юбилея несколько дней, сообщили в пресс-службе Центрального академического театра, ведущим актером которого являлся Комиссаров.

Юрий Комиссаров был принят в труппу Театра армии в 1954 году. Первая же работа — Суворовец в спектакле «Летчики» — обратила внимание на талантливого актера. За ней последовали роли в спектаклях «Чертова речка» (Тараскин), «Шестеро любимых»(Белка), «Камень-Птица» (Семен), «Барабанщица» (Морячок) и другие.

Прощание с актером и похороны состоятся в понедельник, 14 ноября, в 12:00 мск на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает ТАСС.