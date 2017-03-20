Умер миллиардер Дэвид Рокфеллер
Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался на 102 году жизни.
По словам официального представителя семьи миллиардера Фрейзер Сетела, Рокфеллер скончался в своем доме в штате Нью-Йорк. Дэвид Рокфеллер ранее обладал значительным политическим влиянием в США, отмечает ТАСС.
Американский банкир Дэвид Рокфеллер старший родился 12 июня 1915 года. Внук нефтяного магната и первого в истории долларового миллиардера Джона Д. Рокфеллера, основателя Стандарт Ойл. Младший брат 41-го вице-президента США Нельсона Рокфеллера и 37-го губернатора Арканзаса Уинтропа О. Рокфеллера.
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