Умер миллиардер Дэвид Рокфеллер

Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался на 102 году жизни.

По словам официального представителя семьи миллиардера Фрейзер Сетела, Рокфеллер скончался в своем доме в штате Нью-Йорк. Дэвид Рокфеллер ранее обладал значительным политическим влиянием в США, отмечает ТАСС.

Американский банкир Дэвид Рокфеллер старший родился 12 июня 1915 года. Внук нефтяного магната и первого в истории долларового миллиардера Джона Д. Рокфеллера, основателя Стандарт Ойл. Младший брат 41-го вице-президента США Нельсона Рокфеллера и 37-го губернатора Арканзаса Уинтропа О. Рокфеллера.