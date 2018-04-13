Умер лидер Ливийской национальной армии
В Париже скончался командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.
«Поступает информация о его кончине», — сказал источник «РИА Новости».
Ранее стало известно о срочной госпитализации маршала после инсульта. Кроме того, СМИ сообщили о том, что его вывезли из Аммана, столицы Иордании, в Париж.
Вместе с тем, сторонники Хафтара опровергают эту информацию.
«Он находится в Иордании для политических переговоров и хорошо себя чувствует», — заявил источник в военных кругах Ливии.
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