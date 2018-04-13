Умер лидер Ливийской национальной армии

В Париже скончался командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

«Поступает информация о его кончине», — сказал источник «РИА Новости».

Ранее стало известно о срочной госпитализации маршала после инсульта. Кроме того, СМИ сообщили о том, что его вывезли из Аммана, столицы Иордании, в Париж.

Вместе с тем, сторонники Хафтара опровергают эту информацию.

«Он находится в Иордании для политических переговоров и хорошо себя чувствует», — заявил источник в военных кругах Ливии.