8 апреля в возрасте 85 лет умер летчик-космонавт Георгий Гречко.

Об этом сообщает портал «Новости Космонавтики».

Накануне в СМИ появилась информация, что Гречко был выписан из 81-й московской больницы имени Вересаева, куда его госпитализировали «с тиснением в груди и подозрением на микроинфаркт».

Он родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. За свою карьеру Гречко совершил три космических полета, участвовал в создании первых советских спутников и межпланетных станций.

Он был дважды награжден званием Герой Советского Союза. Гречко является автором мемуаров «Космонавт №34. От лучины до пришельцев».