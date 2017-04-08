Умер летчик-космонавт Георгий Гречко
8 апреля в возрасте 85 лет умер летчик-космонавт Георгий Гречко.
Об этом сообщает портал «Новости Космонавтики».
Накануне в СМИ появилась информация, что Гречко был выписан из 81-й московской больницы имени Вересаева, куда его госпитализировали «с тиснением в груди и подозрением на микроинфаркт».
Он родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. За свою карьеру Гречко совершил три космических полета, участвовал в создании первых советских спутников и межпланетных станций.
Он был дважды награжден званием Герой Советского Союза. Гречко является автором мемуаров «Космонавт №34. От лучины до пришельцев».
Следующая новость Сенаторы США предложили создать «гибридный трибунал» по Сирии
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии