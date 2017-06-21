Умер легендарный советский разведчик Юрий Дроздов
Утром 21 июня на 92 году жизни скончался начальник отечественной нелегальной разведки Юрий Дроздов.
Создатель и руководитель разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки «Вымпел» Юрий Дроздов принимал участие в операции по обмену Р. И. Абеля на американского летчика Ф. Пауэрса, был участником афганских событий, являлся резидентом в Китае и США.
Возглавлял «Вымпел» с 1979 по 1991 год, отмечает ТАСС.
Юрий Дроздов родился 19 сентября 1925 года в Минске в семье военнослужащего. Воевал, встретил победу в Берлине.
В 1956 году закончил Военный институт иностранных языков, был переведен в Комитет государственной безопасности и на следующий год направлен в Берлин в качестве оперативного работника.
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