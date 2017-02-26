Ким Чон Нам умер от химического оружия

Специалисты министерства здравоохранения Малайзии подтвердили, что химическое вещество VX стало причиной смерти брата северокорейского лидера.

Об этом рассказало агентство «Associated Press» со ссылкой на заявление министра здравоохранения Малайзии Субраманиама Сатхасивама. После вскрытия тела Ким Чон Нама, а также после анализа проб, взятых с оболочки глаза и лица, было обнаружено химическое вещество нервно-паралитического действия VX Nerve Agent.

Издание цитирует малайзийского министра: «Химическое вещество стало причиной очень серьезного паралича, который привел к смерти в очень короткое время». Он также добавил, что большие дозы такого вещества приводят к быстрой смерти.

Ранее была задержана вторая подозревая в убийстве Ким Чон Нама - уроженка Индонезии Сити Айшан, которая утверждала, что принимала участие в розыгрыше и получила за это 90 долларов.