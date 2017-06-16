Умер Гельмут Коль

Экс-канцлер Германии Гельмут Коль умер на 88-м году жизни.

Как уточняется в сообщении, политик скончался у себя дома в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн.

Гельмут Коль возглавлял правительство ФРГ с 1982 по 1998 год и вошел в историю как «канцлер единства», так как при нем состоялось объединение Германии. Он единственный немецкий политик, который занимал должность канцлера четыре срока подряд, сообщает «Интерфакс».

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