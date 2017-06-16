Умер Гельмут Коль
Экс-канцлер Германии Гельмут Коль умер на 88-м году жизни.
Как уточняется в сообщении, политик скончался у себя дома в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн.
Гельмут Коль возглавлял правительство ФРГ с 1982 по 1998 год и вошел в историю как «канцлер единства», так как при нем состоялось объединение Германии. Он единственный немецкий политик, который занимал должность канцлера четыре срока подряд, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость «Google» могут оштрафовать на 1 миллиард евро за поисковик
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии