Умер Гельмут Коль

Экс-канцлер Германии Гельмут Коль умер на 88-м году жизни.

Как уточняется в сообщении, политик скончался у себя дома в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн.

Гельмут Коль возглавлял правительство ФРГ с 1982 по 1998 год и вошел в историю как «канцлер единства», так как при нем состоялось объединение Германии. Он единственный немецкий политик, который занимал должность канцлера четыре срока подряд, сообщает «Интерфакс».