Умер футбольный комментатор Владимир Перетурин

В Москве после продолжительной болезни на 79 году жизни скончался известный спортивный комментатор Владимир Перетурин.

Впервые он вышел в эфир во время матча между футбольными сборными Югославии и СССР.

Владимир Перетурин работал на Олимпийских играх, комментировал крупнейшие состязания по футболу и другим видам спорта, был ведущим программ «Футбольное обозрение» и «Гол!», отмечает Interfax.

Весной 2012 года перенес второй инсульт, после которого был прикован к постели.