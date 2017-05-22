Умер футбольный комментатор Владимир Перетурин
В Москве после продолжительной болезни на 79 году жизни скончался известный спортивный комментатор Владимир Перетурин.
Впервые он вышел в эфир во время матча между футбольными сборными Югославии и СССР.
Владимир Перетурин работал на Олимпийских играх, комментировал крупнейшие состязания по футболу и другим видам спорта, был ведущим программ «Футбольное обозрение» и «Гол!», отмечает Interfax.
Весной 2012 года перенес второй инсульт, после которого был прикован к постели.
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