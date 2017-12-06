Умер французский рок-музыкант Джонни Холлидей
Знаменитый французский рок-музыкант Жан-Филипп Лео Смет, выступавший под псевдонимом Джонни Холлидей, скончался на 75-м году жизни после продолжительной борьбы с раком легких.
Музыкант выпустил десятки альбомов, 18 из которых признаны платиновыми.
Кроме того, он сыграл роли в таких известных фильмах, как «Специалист», «Чудовище», «Человек из поезда», «Ограбление по-французски» и «Розовая пантера 2», сообщает агентство Nation news.
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