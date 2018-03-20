Умер экс-глава МВД России
Ерин занимал должность главы МВД России с 1992 по 1995 годы, а затем перешёл на службу в СВР в должности заместителя директора.
Он являлся одним из основных участников разгона Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ в 1993 году.
Кроме того, именно он отдал распоряжение о вводе в Москву внутренних войск и частей дивизии особого назначения, сообщает Life.
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