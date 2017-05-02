Умер детский писатель Анатолий Алексин

Детский писатель Анатолий Алексин скончался в Люксембурге на 93-м году жизни, сообщил писатель и журналист Дмитрий Лиханов на своей странице в Facebook.

Анатолий Гоберман, известный под псевдонимом Алексин, издал первый сборник повестей «Тридцать один день» в 1950 году. Он является автором книг «Тридцать один день», «В стране вечных каникул», «Мой брат играет на кларнете», «Звоните и приезжайте».

Кроме того, Алексин много лет проработал в советском детском журнале «Юность» и являлся членом-корреспондентом Академии педагогических наук.

По сценариям Алексина сняты кинокартины «Поздний ребенок», «Расписание на завтра», «Ура! У нас каникулы!», «Фотографии на стене», «Очень страшная история».

Писатель переехал из России в Израиль 25 лет назад, а последние шесть лет проживал в Люксембурге, сообщает «Национальная служба новостей».