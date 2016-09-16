Умер бывший президент Италии Чампи

Бывший президент Италии Карло Адзельо Чампи скончался в пятницу в больнице на 96-м году жизни. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

В сообщениях отмечается, что недавно Чампи перенес сложное хирургическое вмешательство.

Карло Чампи родился в 1920 году в городе Ливорно и занимал пост президента Италии с 18 мая 1999 по 15 мая 2006 года.

Председатель совета министров Маттео Ренци уже выразил соболезнования семье Чампи.