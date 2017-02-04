Умер актер театра и кино Георгий Тараторкин

Скончался советский актер театра и кино Георгий Тараторкин. Ему было 72 года.

«4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин»,— сообщается на сайте театра Моссовета.

Народный артист РСФСР сыграл более, чем в 30 фильмах. Зрителям он запомнился по роли Родиона Раскольникова в картине «Преступление и наказание». Последние годы он выступал на сцене Театра им. Моссовета, а в 2013 году снялся в шпионском сериале «С чего начинается Родина».