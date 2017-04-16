В США умер актер из фильмов о Джеймсе Бонде
В США умер актер, исполнивший роль шерифа в нескольких сериях фильма о Джеймсе Бонде. Клифтону Джеймсу было 96 лет.
Дочь американского актера отметила, что он скончался от осложнений, вызванных диабетом. Вспоминая об отце, она добавила: «Он был потрясающим человеком, его все любили. Мы счастливы, что он был в нашей жизни».
Джеймс известен по роли администратора в фильме «Хладнокровный Люк», также он сыграл в картинах «Живи и дай умереть» и «Человек с золотым пистолетом». На закате карьеры он часто выступал на театральных подмостках Нью-Йорка, сообщает ТАСС.
Актер родился в 1920 году в Вашингтоне. Он был ветераном Второй Мировой войны, кавалером государственных наград и обладателем двух медалей «Пурпурное сердце».
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