В США умер актер из фильмов о Джеймсе Бонде

В США умер актер, исполнивший роль шерифа в нескольких сериях фильма о Джеймсе Бонде. Клифтону Джеймсу было 96 лет.

Дочь американского актера отметила, что он скончался от осложнений, вызванных диабетом. Вспоминая об отце, она добавила: «Он был потрясающим человеком, его все любили. Мы счастливы, что он был в нашей жизни».

Джеймс известен по роли администратора в фильме «Хладнокровный Люк», также он сыграл в картинах «Живи и дай умереть» и «Человек с золотым пистолетом». На закате карьеры он часто выступал на театральных подмостках Нью-Йорка, сообщает ТАСС.

Актер родился в 1920 году в Вашингтоне. Он был ветераном Второй Мировой войны, кавалером государственных наград и обладателем двух медалей «Пурпурное сердце».

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