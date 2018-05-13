Умер актер из фильма «Будьте моим мужем» Баадур Цуладзе
Ушел из жизни актер и режиссер, заслуженный артист Грузии Баадур Цуладзе. Ему было 83 года.
Об этом ТАСС сообщил киновед Вячеслав Шмыров.
«Баадур Цуладзе скончался», -сказал он, не уточнив обстоятельства смерти артиста.
Цуладзе родился в 1935 году в Батуми. Псоле окончания режиссерского факультета ВГИКа он стал режиссером и актером киностудии «Грузия-фильм».
Цуладзе известен по съемкам в таких картинах, как «Приключения Буратино», «Листопад», «Будьте моим мужем».
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