Умер актер из фильма «Будьте моим мужем» Баадур Цуладзе

Ушел из жизни актер и режиссер, заслуженный артист Грузии Баадур Цуладзе. Ему было 83 года.

Об этом ТАСС сообщил киновед Вячеслав Шмыров.

«Баадур Цуладзе скончался», -сказал он, не уточнив обстоятельства смерти артиста.

Цуладзе родился в 1935 году в Батуми. Псоле окончания режиссерского факультета ВГИКа он стал режиссером и актером киностудии «Грузия-фильм».

Цуладзе известен по съемкам в таких картинах, как «Приключения Буратино», «Листопад», «Будьте моим мужем».