Умер актер Андрей Невраев
Российский актер театра и кино Андрей Невраев умер на 69-м году жизни, сообщил руководитель театра «Международная Чеховская лаборатория» Виктор Гульченко.
Причины смерти актера не разглашаются, однако незадолго до кончины он перенес операцию.
Андрей Невраев стал известен благодаря ролям в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская-3», «Красная площадь» и других, сообщает «РИА Новости».
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