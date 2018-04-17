Умер актер Андрей Невраев

Российский актер театра и кино Андрей Невраев умер на 69-м году жизни, сообщил руководитель театра «Международная Чеховская лаборатория» Виктор Гульченко.

Причины смерти актера не разглашаются, однако незадолго до кончины он перенес операцию.

Андрей Невраев стал известен благодаря ролям в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская-3», «Красная площадь» и других, сообщает «РИА Новости».