Умер актер Алексей Петренко

Советский и российский актер, народный артист РСФСР Алексей Петренко скончался на 79-году жизни, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов России.

- 22 февраля 2017 года скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко. Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Васильевича Петренко, - говорится в сообщении.

Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. В 1961 году окончил курс народного артиста СССР Ивана Марьяненко в Харьковском театральном институте. C 1977 года Алексей Петренко выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной. С 1978 года играл на сцене МХАТ.

Фильмография Алексея Петренко насчитывает около 80 картин, сообщает «Интерфакс».