Улюкаеву вызвали «скорую помощь»

Экс-министру Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в 2 миллиона долларов, вызвали «скорую помощь» из-за плохого самочувствия, сообщила зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, у экс-министра поднялось давление, однако госпитализация не потребовалась.

Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести государственный пакет акций компании «Башнефть». Сам Улюкаев свою вину отрицает. Во время заседания суда Улюкаев рассказал, что страдает от ряда заболеваний, в результате экс-чиновнику назначили домашний арест, сообщает «РИА Новости».

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