На Улюкаева надели электронный браслет

Суд обязал экс-министра Алексея Улюкаева, отправленного под домашний арест, носить электронный браслет слежения.

Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева пояснила РИА «Новости», что данная мера не является обязательной, но суд счел это необходимым.

Собеседница агентства заверила, что избавиться от браслета обычному человеку сложно. Кроме того, устройство подаст сигнал, если такая попытка будет предпринята.

Улюкаев отстранен от должности и отправлен под арест по подозрению во взятке в размере двух миллионов долларов. Все обвинения в свой адрес он отрицает.