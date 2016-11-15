Улюкаев задержан с поличным при получении взятки

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев задержан по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег у представителей компании «Роснефть», сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, министр был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов. Кроме того, представитель СК сообщила, что телефон Улюкаева прослушивался ФСБ на протяжении двух месяцев. Министр часто общался с представителями «Роснефти» по вопросу приватизации «Башнефти», угрожая им.

- При задержании Улюкаев пытался дозвониться до покровителей, но тщетно, - добавила Петренко.

При этом в СК отметили, что сделка по приватизации «Башнефти» не является предметом расследования, компания приобретена «Роснефтью» на законных основаниях, сообщает «Интерфакс».

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