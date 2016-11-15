Улюкаев не признает своей вины в получении взятки

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев категорически отрицает факт получения взятки.

- Улюкаев не признал вины. Он отвергает факт получения взятки, а также каких-либо иных противоправных действий с его стороны, - цитирует ТАСС источник, близкий к следствию.

Как ранее сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, глава МЭР вымогал взятку путем угроз в адрес представителей «Роснефти».

В то же время у следствия нет вопросов по самой процедуре сделки между «Роснефтью» и «Башнефтью».