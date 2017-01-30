Улюкаев останется под домашним арестом

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление домашнего ареста экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Таким образом, постановление Басманного суда Москвы о продлении в отношении Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста до середины апреля осталось в силе.

Адвокаты экс-министра Лариса Каштанова и Тимофей Гриднев заявили, что следствие ранее не представило новых доводов для продления Улюкаеву меры пресечения, что противоречит постановлению пленума Верховного суда РФ.

По мнению следователя, Улюкаев, находясь на свободе, может оказать давление на некоторых свидетелей обвинения из Росимущества и Минэкономразвития.

Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести государственный пакет акций компании «Башнефть». Сам Улюкаев свою вину отрицает. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Теги:
Места: Россия
Организации: МЭР
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