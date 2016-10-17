Улюкаев опроверг введение акцизов на газировку
Правительство России не собирается вводить акцизы на сладкие напитки. С таким заявлением выступил министр экономического развития Алексей Улюкаев.
Министерство финансов еще этим летом предложило ввести акциз на напитки с добавлением сахара и других подслащивающих и вкусоароматических веществ в размере пяти рублей за литр.
В начале сентября введение новых акцизов на газировку поддержали в Минздраве России. Однако 27 сентября Минфин заявил, что временно отказывается от своей инициативы, напоминает РБК.
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