Улюкаев опроверг введение акцизов на газировку

Правительство России не собирается вводить акцизы на сладкие напитки. С таким заявлением выступил министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Министерство финансов еще этим летом предложило ввести акциз на напитки с добавлением сахара и других подслащивающих и вкусоароматических веществ в размере пяти рублей за литр.

В начале сентября введение новых акцизов на газировку поддержали в Минздраве России. Однако 27 сентября Минфин заявил, что временно отказывается от своей инициативы, напоминает РБК.