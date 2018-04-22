В Ульяновской области возродили Ленинскую премию
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о возрождении премии имени В.И. Ленина.
По его мнению, награда станет признанием заслуг перед регионом и будет присуждаться с 2020 года один раз в пять лет. Обладателем премии сможет стать не только отдельный человек, но и коллектив.
Текст указа еще не опубликован, по неофициальной информации, размер премии составит 1 млн рублей, передает «Коммерсантъ».
Впервые с инициативой о возрождении Ленинской премии губернатор Ульяновской области выступил два года назад. В СССР награда являлась одной из высших форм поощрения граждан за выдающиеся достижения в области науки, техники, литературы, искусства и архитектуры.
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