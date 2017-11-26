В Ульяновской области двое детей отравились хлором в сауне

В городе Сенгилей Ульяновской области двое детей оказались в больнице после похода в сауну.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК, дети 8 и 12 лет отравились хлором во время купания в сауне. Ночью они почувствовали себя плохо и были доставлены в Сенгилеевскую районную больницу.

В сауне взяты пробы воды и проводится проверка документации.

Ранее 23 учащихся города Липецка были доставлены в больницу с судорогами, головокружением и тошнотой. Оказалось, что один из детей скачал на мобильное устройство приложение со странными звуками.