В Ульяновской области двое детей отравились хлором в сауне
В городе Сенгилей Ульяновской области двое детей оказались в больнице после похода в сауну.
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК, дети 8 и 12 лет отравились хлором во время купания в сауне. Ночью они почувствовали себя плохо и были доставлены в Сенгилеевскую районную больницу.
В сауне взяты пробы воды и проводится проверка документации.
Ранее 23 учащихся города Липецка были доставлены в больницу с судорогами, головокружением и тошнотой. Оказалось, что один из детей скачал на мобильное устройство приложение со странными звуками.
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