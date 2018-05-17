Ульяновские студенты превратят «ГАЗель» в беспилотник

Машину учащиеся Ульяновского государственного технического университета получили в качестве награды за победу во всероссийском робототехническом фестивале «ПРОФЕСТ-2018».

На создание беспилотного автомобиля студентов вдохновила экскурсия по заводу «ГАЗ». Там они ознакомились с собственной разработкой предприятия – электромобилем, способным передвигаться без участия человека.

В беспилотник студенты решили превратить выигранный приз. Специалисты завода пообещали помочь им в этом, сообщает «ФедералПресс».