В Ульяновске построят католический храм для прихожан

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил о выделении земельного участка в Заволжском районе города Ульяновска под строительство католической церкви.

В регион впервые с визитом приехал Посол Ватикана в России Челестино Мильоре для встречи с прихожанами.

Губернатор Морозов заявил, что истоки прочного гражданского мира, патриотизма и высочайшей общественной морали во многом лежат в религиозных традициях народов, передает «Media73».