В Ульяновске построят католический храм для прихожан
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил о выделении земельного участка в Заволжском районе города Ульяновска под строительство католической церкви.
В регион впервые с визитом приехал Посол Ватикана в России Челестино Мильоре для встречи с прихожанами.
Губернатор Морозов заявил, что истоки прочного гражданского мира, патриотизма и высочайшей общественной морали во многом лежат в религиозных традициях народов, передает «Media73».
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