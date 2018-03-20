В Ульяновске пациентке ввели формалин вместо физраствора

Медсестра одной из больниц, расположенных в Ульяновске, вместо физраствора ввела пациентке, находившейся на операционном столе, формалин, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Инцидент произошел 15 марта в Центральной клинической медико-санитарной части имени заслуженного врача России Егорова.

«После проведения плановой хирургической операции одним из медицинских работников стационара в организм 28-летней пациентки был ошибочно введен формалин», - говорится в сообщении.

Отмечается, что манипуляция повлекла за собой резкое ухудшение здоровья пациентки, в результате чего она была доставлена в реанимацию.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об изъятии соответствующей документации из медучреждения, сообщает «Интерфакс».