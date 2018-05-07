В Ульяновске может появиться бесплатное метро
Предполагается, что проект будет реализован на средства частных инвесторов, а его окупаемость обеспечит сдача в аренду торговых площадей.
В настоящее время ведется сбор подписей горожан на специально созданном сайте. К настоящему времени за строительство метро проголосовали свыше 300 ульяновцев. После того, как число голосов достигнет пяти тысяч, вопрос будет вынесен на общегородской референдум, сообщает «ФедералПресс».
На строительство метро отводится порядка четырех лет. Его ветки протянутся во все районы города.
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