Ульяновск затопило резко обрушившимися ливнями

Из-за сильного дождя сегодня в Ульяновске подтопило часть улиц.

По прогнозу погоды дождь будет идти до самой ночи.

Городские коммунальщики переходят на круглосуточный режим работы.

Работы ведутся на улицах Репина, Железной Дивизии, Александра Невского, Ефремова, Камышинской, Аблукова, Ростовской, Промышленной, Димитрова, Оренбургской, на проспектах Антонова, Генерала Тюленева, Филатова и Созидателей, сообщает «Первый Ульяновский портал».