Ульяновск затопило резко обрушившимися ливнями
Из-за сильного дождя сегодня в Ульяновске подтопило часть улиц.
По прогнозу погоды дождь будет идти до самой ночи.
Городские коммунальщики переходят на круглосуточный режим работы.
Работы ведутся на улицах Репина, Железной Дивизии, Александра Невского, Ефремова, Камышинской, Аблукова, Ростовской, Промышленной, Димитрова, Оренбургской, на проспектах Антонова, Генерала Тюленева, Филатова и Созидателей, сообщает «Первый Ульяновский портал».
Следующая новость В Баку потушили загоревшегося 130-метрового Трампа
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии