МЭР улучшило оценку цены на нефть по итогам 2016 года
По данным Министерства экономического развития РФ, среднегодовая цена на нефть в 2016 календарном году составит 41,8 доллара за баррель. Соответственно среднегодовой курс доллара – 67,1 рубля.
«С учетом текущей ситуации скорректирована оценка среднегодовой цены на нефть Urals за 2016 год — 41,8 долларов США/баррель и среднегодового курса рубля к доллару США — 67,1 рубля/доллар США», — цитирует РИА «Новости» текст мониторинга МЭР.
Ранее министерство прогнозировало среднюю цену на нефть Urals на 2016 год в 41 доллар за баррель и среднегодовой курс доллара в 67,5 рубля.
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