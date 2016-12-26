МЭР улучшило оценку цены на нефть по итогам 2016 года

По данным Министерства экономического развития РФ, среднегодовая цена на нефть в 2016 календарном году составит 41,8 доллара за баррель. Соответственно среднегодовой курс доллара – 67,1 рубля.

«С учетом текущей ситуации скорректирована оценка среднегодовой цены на нефть Urals за 2016 год — 41,8 долларов США/баррель и среднегодового курса рубля к доллару США — 67,1 рубля/доллар США», — цитирует РИА «Новости» текст мониторинга МЭР.

Ранее министерство прогнозировало среднюю цену на нефть Urals на 2016 год в 41 доллар за баррель и среднегодовой курс доллара в 67,5 рубля.