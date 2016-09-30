МВФ улучшил прогноз по динамике ВВП России

Аналитики Международного валютного фонда в очередной раз улучшили свои прогнозы по динамике ВВП России на текущий и следующий годы, сообщает сайт «Федерал Пресс» со ссылкой на СМИ.

Эксперты считают, что по итогам 2016 года ВВП страны сократится на 0,8 процента, а в следующем году валовой продукт вырастет на 1,1 процента.

В июле фонд называл менее оптимистичные цифры – минус 1,2 процента и плюс 1,0 процента соответственно.