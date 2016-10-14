Ультрафиолет зародил жизнь на Земле

Вопрос зарождения жизни на Земле до сих пор остается достаточно актуальным, единственного ответа ученые по сей день не смогли дать. Но все же, научные сотрудники Европейского космического агентства сумели предельно близко подойти к решению столь волнующей задачи.

Если любой организм разобрать до мельчайших деталей, то его исходный материал будет один: атомы углерода, соединенные с водородом, кислородом и другими элементами, сообщает «In-space.ru»

Согласно официальным комментариям, поступившим из центра, основным фактором, ставшим катализатором для появления жизни на планете, было ультрафиолетовое излучение.

Дело в том, что именно ультрафиолетовый свет, который исходит от крупных звезд, может прогреть молекулы водорода так, что появятся все необходимые условия для образования углеводородов.

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