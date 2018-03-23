На улицы Санкт-Петербурга выйдут весенние пылесосы
Санкт-Петербург с наступлением теплых дней выпустит на дороги города специальные пылесосы для влажной уборки улиц.
Всего в городе появится 257 подметально-вакуумных машин, в том числе — 27 новых дорожных пылесосов.
Мыть дороги будут 240 поливомоечных машин, а более 400 единиц малогабаритной техники выйдут на очистку тротуаров, передает «78».
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