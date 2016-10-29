На улицы Москвы вышла коммунальная техника
Спецтехника вышла на сплошную противогололедную обработку дорог Москвы. По прогнозам синоптиков предстоящей ночью в Москве ожидается до минус двух градусов, сохранятся условия для гололедицы.
Как сообщили в комплексе городского хозяйства столицы, коммунальщики продолжат работы по механизированной и ручной уборке от снега, наледи и загрязнений дворовых территорий, внутриквартальных проездов, парковок, пешеходных зон, тротуаров, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Сегодня и завтра в Москве может выпасть до двух сантиметров снега. За последние 12 часов в городе уже выпало три сантиметра снега, сообщает ТАСС.
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