На улицы Москвы вышла коммунальная техника

Спецтехника вышла на сплошную противогололедную обработку дорог Москвы. По прогнозам синоптиков предстоящей ночью в Москве ожидается до минус двух градусов, сохранятся условия для гололедицы.

Как сообщили в комплексе городского хозяйства столицы, коммунальщики продолжат работы по механизированной и ручной уборке от снега, наледи и загрязнений дворовых территорий, внутриквартальных проездов, парковок, пешеходных зон, тротуаров, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Сегодня и завтра в Москве может выпасть до двух сантиметров снега. За последние 12 часов в городе уже выпало три сантиметра снега, сообщает ТАСС.