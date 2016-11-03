Улица в Саратове названа в честь погибшего в Сирии российского летчика Долгина
Именем погибшего в Сирии российского летчика Евгения Долгина назвали улицу в Саратове, сообщают «Народные новости».
Как уточняется в материале, улица Евгения Долгина расположена в юго-восточном районе города и переходит в западне направление.
Российский военный летчик погиб 8 июля текущего года в районе сирийского города Пальмира. Вместе с напарником Ряфагать Хабибулиным они атаковали с воздуха террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Военнослужащих посмертно представили государственным наградам.
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