Улица у посольства России в США получит имя Бориса Немцова

Конгресс США рассмотрит законопроект о переименовании части Висконсин-авеню авеню в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.

На Висконсин-авеню в Вашингтоне находится посольство России, отмечает «Комсомольская правда».

Инициатором законопроекта выступил сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио.

Если Конгресс США одобрит данную идею, то перекресток у посольства России будет переименован в «Борис Немцов Плаза» («Boris Nemtzov Plaza»).

Ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в столице Бориса Немцова убили неизвестные. По неподтвержденным версиям, источниками заказа преступления называют руководство Чечни, американские спецслужбы, российских бизнесменов, и сам Кремль.