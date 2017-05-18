Улица у посольства России в США получит имя Бориса Немцова
Конгресс США рассмотрит законопроект о переименовании части Висконсин-авеню авеню в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.
На Висконсин-авеню в Вашингтоне находится посольство России, отмечает «Комсомольская правда».
Инициатором законопроекта выступил сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио.
Если Конгресс США одобрит данную идею, то перекресток у посольства России будет переименован в «Борис Немцов Плаза» («Boris Nemtzov Plaza»).
Ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в столице Бориса Немцова убили неизвестные. По неподтвержденным версиям, источниками заказа преступления называют руководство Чечни, американские спецслужбы, российских бизнесменов, и сам Кремль.
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