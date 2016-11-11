Улица имени Дмитрия Медведева появится в Палестине
В Палестине появится улица, названная в честь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщил глава палестинской администрации Махмуд Аббас.
Кроме того, по его словам, в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Вифлееме будет открыт крупный культурный, экономический и художественный многофункциональный центр, который будет носить его имя.
Дмитрий Медведев посетит Палестину по завершении визита в Израиль, сообщает «Интерфакс».
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