Уличный кот наблюдал за выборами в Балашихе
На избирательных участках в подмосковной Балашихе появился необычный наблюдатель.
Местные жители, пришедшие на участок, организованный в школе № 8 в микрорайоне Южное Кучино, увидели, что во окно смотрит огромный белый кот.
«Он сидит с 7.20 утра и по сей час, смотрит в окошко на всех избирателей. Внутрь его не приглашали, но покушать вынесли», – рассказал независимый блогер Эмиль Салимзянов.
После обработки 99 процентов бюллетеней лидирует Владимир Путин, за которого проголосовали более 76 процентов россиян, сообщает интернет-издание Подмосковье сегодня.
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