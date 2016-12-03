СМИ уличили Роналду в сокрытии налогов на десятки миллионов евро

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду утаил налоги на сумму в десятки миллионов евро.

По данным издания Spiegel, которое воспользовалось сведениями портала Football leaks, спортсмен провел через офшоры в Швейцарии и на Британских Виргинских островах 75 миллионов евро. Кроме того, пользуясь в 2014 году налоговыми льготами в Испании, футболист внес в декларацию контракты, рассчитанные на период 2015-2020 годы, сообщает «Коммерсант».

Предполагается, что схема ухода от налогов были разработана агентом спортсмена Жорже Мендешем. Кроме Роналду ею мог воспользоваться португальский тренер Жозе Моуриньо.