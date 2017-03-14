ФАС уличила Apple в манипулировании ценами на iPhone

Российская «дочка» компании Apple – «Эппл Рус» - незаконно манипулировала ценами на iPhone 5 и 6 поколения, сообщил замглавы ФАС Андрей Цариковский.

По его словам, «Эппл Рус» может оспорить решение ФАС в суде. Компании грозит штраф в размере от одного до пяти миллионов рублей.

В отношение iPhone 7 поколения нарушений не выявлено, отмечается в сообщении ведомства. Цариковский также рассказал, что глобальная Apple тесно сотрудничала с ФАС, предоставляя нужные материалы и уже в процессе рассмотрения дела, способствовала устранению координации цен на iPhone.

Ранее расследование ФАС показало, что с начала официальных продаж смартфонов iPhone 6S и iPhone 6S Plus в России большинство реселлеров установили на них одинаковые цены и удерживали их в течение определенного времени, сообщает «Интерфакс».

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