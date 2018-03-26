МИД РФ уличил Лондон в черном пиаре
В деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери британские власти прибегают к черному пиару. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что Лондон использует «концепцию антирекламы», поскольку у него не получается отстаивать собственные тезисы по данному делу. «Это – колоссальная провокация. Я бы сказала больше: это – колоссальная авантюра», цитирует «ФедералПресс» заявление Захаровой в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее французский политик Марин Ле Пен назвала политику Европы в отношении России новой холодной войной.
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