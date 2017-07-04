Укусы клещей могут быть полезны для сердца
Научные сотрудники из Британии считают, что в слюне клещей содержатся белки, которые могут останавливать воспалительный процесс при болезнях сердца.
Учение Оксфордского университета пришли к выводу, что найденный белок может нейтрализовать хемокины. Сигнальные молекулы, образующиеся во время болезни в организме, притягивают клетки, которые вызывают воспалительный процесс. Этого можно избежать путем нейтрализации этих молекул, добавили эксперты, - сообщает «Экономика сегодня».
Слюна клеща может содержать 1500-3000 белков, которые помогают насекомым оставаться незамеченными, питаясь кровью животных. Выделив нужный белок можно помочь людям с такими заболеваниями, как миокардит, инфаркт и сердечный приступ.
Следующая новость Главой подмосковной Балашихи станет глава Реутова
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии