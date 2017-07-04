Укусы клещей могут быть полезны для сердца

Научные сотрудники из Британии считают, что в слюне клещей содержатся белки, которые могут останавливать воспалительный процесс при болезнях сердца.

Учение Оксфордского университета пришли к выводу, что найденный белок может нейтрализовать хемокины. Сигнальные молекулы, образующиеся во время болезни в организме, притягивают клетки, которые вызывают воспалительный процесс. Этого можно избежать путем нейтрализации этих молекул, добавили эксперты, - сообщает «Экономика сегодня».

Слюна клеща может содержать 1500-3000 белков, которые помогают насекомым оставаться незамеченными, питаясь кровью животных. Выделив нужный белок можно помочь людям с такими заболеваниями, как миокардит, инфаркт и сердечный приступ.