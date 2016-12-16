В укрытиях боевиков в Алеппо обнаружены склады с иностранными продуктами

При осмотре оставленных боевиками укреплений в Алеппо сирийская правительственная армия обнаружила несколько складов с продовольствием иностранного производства, которое каким-то образом получали террористы. Об этом сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

- В освобожденных районах восточного Алеппо сирийскими военнослужащими было обнаружено несколько складов с продовольствием, доставленным из-за рубежа. Эти продукты употреблялись только террористами и членами их семей, население Алеппо в это время страдало от недоедания, - цитирует Рудского «Интерфакс».

По словам начальника ГОУ Генштаба РФ, те страны, которые направляли в Алеппо подпитку для террористов, сейчас почему-то не торопятся оказать гуманитарную помощь мирным жителям города.

- По всей видимости, западные страны и гуманитарные организации не спешат направлять помощь Алеппо, так как там больше нет ее основных получателей – боевиков, а мирные жители их не интересуют, - заявил Рудской.

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