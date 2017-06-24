МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
МИД Украины направил в российское внешнеполитическое ведомство ноту протеста в связи с поездкой президента Владимира Путина в Крым.
В сообщении говорится: «Украинская сторона считает упомянутый визит (24 июня) и другие так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
Как сообщает ТАСС, украинская сторона считает, что поездка должна была пройти согласование в украинском ведомстве.
24 июня президент России посетил международный детский центр «Артек», где ознакомился с результатами реконструкции лагеря, пообщался с пионерами и пожелал детям крепкой дружбы и знаний.
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