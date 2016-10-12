В МВД Украины возмутились словами Олланда о Донбассе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что возмущен словами президента Франции Франсуа Олланда относительно того, как должны развиваться события в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

- Франсуа Олланд, президент Франции, выступая сегодня в ПАСЕ, высказал абсолютно неприемлемые для Украины вещи. Он потребовал сначала проведения выборов на Донбассе, и лишь затем вывода оккупационных войск России с украинской земли и возвращение контроля Украины за украино-русской границей. Он хочет выборы сразу после прекращения огня и разведения войск, - написал Аваков.

По его словам, Олланд на себя «много берет».

- Сначала безобразные высказывания министра иностранных дел Франции Эро во время визита в Украину, теперь президент Олланд, - отметил Аваков.

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Теги:
Места: Украина, ЕС
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