Суд Украины не станет рассматривать жалобу «Газпрома»

Верховный суд Украины отрёкся анализировать заявку «Газпрома» об отмене штрафа в $3,3 миллиарда .

В документе обозначается, что поданный российской компанией иск не подкреплен подтверждениями. Штраф на «Газпром» был наложен Антимонопольным комитетом (АМКУ), который обозначил, что компания злоупотребляет монопольным положением на рынке транзита газа по территории Украины.

Нарушение, по мнению АМКУ, заключается в бездействии «Газпрома» в плане обеспечения газом территории Украины «на обоснованных условиях». В комитете выяснили, что монопольное положение «Газпрома» привело к ущемлению интересов «Нафтогаза Украины».