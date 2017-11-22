МВД Украины: Пауки в банке продолжают жрать друг друга
Представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко разместил на своей странице в «Facebook» информацию о побеге главы Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого в Россию.
Он резюмировал свой пост заявлением, что «пауки в банке продолжают жрать друг друга».
21 ноября центр Луганска, в том числе здание администрации ЛНР, был блокирован вооруженными людьми с белыми повязками на рукавах.
По словам военных, они работают вместе с сотрудниками «Беркута» на совместных плановых учениях. При этом, свой статус и имя они называть отказались, передает Kommersant.
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