МВД Украины: Пауки в банке продолжают жрать друг друга

Представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко разместил на своей странице в «Facebook» информацию о побеге главы Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого в Россию.

Он резюмировал свой пост заявлением, что «пауки в банке продолжают жрать друг друга».

21 ноября центр Луганска, в том числе здание администрации ЛНР, был блокирован вооруженными людьми с белыми повязками на рукавах.

По словам военных, они работают вместе с сотрудниками «Беркута» на совместных плановых учениях. При этом, свой статус и имя они называть отказались, передает Kommersant.

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