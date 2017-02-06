МИД Украины обвинил РФ в обстреле Ан-26 над Черным морем

МИД Украины выразил протест МИД России в связи с якобы обстрелом самолета Ан-26 над Черным морем, сообщила пресс-служба украинского ведомства.

В сообщении МИД Украины говорится, что по результатам проведенного расследования всех фактов и обстоятельств, МИД РФ выражается решительный протест, в связи с обстрелом 1 февраля 2017 года транспортного самолета военно-морских сил вооруженных сил Украины Ан-26, который осуществлял тренировочный полет в районе Одесского газового месторождения в исключительной экономической зоне Украины.

Ранее главный военный прокурор страны Анатолий Матиос заявил, что Украина передаст в Международный уголовный суд одну из пуль, попавших в самолет ВМС Ан-26 над Черным морем.

В свою очередь, по словам представителя Черноморского флота, украинский Ан-26 совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки в Черном море. Сотрудник охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала для предотвращения его столкновения с вышкой, угрозы самолету не было. Минобороны РФ выразило протест украинскому атташе в связи с опасным облетом украинским Ан-26 российских буровых вышек. Об этом сообщает «РИА Новости».