МИД Украины обвинил РФ в обстреле Ан-26 над Черным морем

МИД Украины выразил протест МИД России в связи с якобы обстрелом самолета Ан-26 над Черным морем, сообщила пресс-служба украинского ведомства.

В сообщении МИД Украины говорится, что по результатам проведенного расследования всех фактов и обстоятельств, МИД РФ выражается решительный протест, в связи с обстрелом 1 февраля 2017 года транспортного самолета военно-морских сил вооруженных сил Украины Ан-26, который осуществлял тренировочный полет в районе Одесского газового месторождения в исключительной экономической зоне Украины.

Ранее главный военный прокурор страны Анатолий Матиос заявил, что Украина передаст в Международный уголовный суд одну из пуль, попавших в самолет ВМС Ан-26 над Черным морем.

В свою очередь, по словам представителя Черноморского флота, украинский Ан-26 совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки в Черном море. Сотрудник охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала для предотвращения его столкновения с вышкой, угрозы самолету не было. Минобороны РФ выразило протест украинскому атташе в связи с опасным облетом украинским Ан-26 российских буровых вышек. Об этом сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
Организации: МИД
Следующая новость В Авдеевке восстановили водоснабжение и электричество

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО